Prins William heeft het Engelse voetbalteam gefeliciteerd met hun overwinning op Mexico tijdens het WK. "Goed gedaan, Engeland! Op naar de kwartfinale!", schrijft de Britse prins maandag op Instagram.

De ploeg ontmoet in de volgende ronde Noorwegen. Het Scandinavische land wist van Brazilië te winnen. Een groot deel van de Noorse koninklijke familie keek, zowel in de Verenigde Staten als thuis voor de televisie, naar de wedstrijd.

De wedstrijd tussen Engeland en Noorwegen wordt zaterdag gespeeld. Het is niet bekend of William daarbij aanwezig is. De zoon van koning Charles, die een groot voetballiefhebber is, bezocht vooralsnog geen WK-wedstrijden. De Noorse prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus, de kinderen van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, hebben hun team al meermaals aangemoedigd.