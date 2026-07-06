PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Technologie- en defensieconcern Thales neemt een belang in het Franse Exail Technologies, dat maritieme robotica en navigatiesystemen maakt. Thales meldt een bindende overeenkomst te hebben ondertekend over de overname van het belang van bijna 36 procent van de familie Gorgé. Daarbij wordt Exail gewaardeerd op 3,9 miljard euro.

Thales koopt het hightechbedrijf voor 134 euro per aandeel en wil de rest van de aandelen in handen krijgen via een verplicht openbaar bod. Met de deal wil het Franse concern, dat in Nederland meerdere locaties heeft, zijn aanwezigheid op de markt voor onderwateroorlogvoering versterken.

De aankoop van het belang van de familie Gorgé wordt naar verwachting in het derde kwartaal van volgend jaar afgerond. De deal moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders en mededingingsautoriteiten. Exail is op de markt voor onderwaterdrones een concurrent van Thales, het Zweedse Saab en het Noorse Kongsberg Gruppen.