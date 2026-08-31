Miley Cyrus laat achternaam vallen in nieuwe campagne

Miley Cyrus is begonnen aan een campagne waarin haar achternaam is verdwenen. De 33-jarige zangeres presenteert zich op haar vernieuwde website alleen nog als Miley, zonder haar achternaam Cyrus.

Ook het webadres van de zangeres is aangepast en op Instagram deelde Cyrus zondag zonder verdere uitleg een nieuwe foto. Daarop zijn haar ogen te zien in rood licht, dezelfde stijl die op haar website wordt gebruikt. Eerder verschenen in New York mysterieuze billboards met vergelijkbare beelden en de tekst "Coming Soon".

Of Cyrus voortaan daadwerkelijk alleen als Miley door het leven gaat als artiest, is niet duidelijk. De zangeres heeft geen officiële naamswijziging aangekondigd. Ook heeft ze nog niet bekendgemaakt wat de campagne precies aankondigt.

Cyrus tekende eerder deze zomer een nieuw platencontract bij Atlantic Records.