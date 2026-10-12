De Noorse koningin Sonja reist eind oktober in haar eentje naar Spanje. Dat valt te lezen op de agenda van het Noorse koningshuis. De moeder van koning Haakon opent op 29 oktober in de stad Málaga de kunsttentoonstelling Munch-Picasso.

In de tentoonstelling worden de werken van de Noorse schilder Edvard Munch en de Spanjaard Pablo Picasso samengebracht. Sonja blijft ook na de opening in Spanje. Een dag later bezoekt zij een Noorse school in Málaga.

Voor Sonja is de reis naar Spanje haar eerste reis naar het buitenland sinds haar echtgenoot Harald overleed. Afgelopen week kwam een einde aan de rouwperiode en pakten de leden van het Noorse koningshuis hun werkzaamheden weer op.