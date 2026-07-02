ATLANTA (ANP/RTR) - De Engelse bondscoach Thomas Tuchel heeft na het gewonnen duel met de Democratische Republiek Congo (2-1) op het WK voetbal een oproep gedaan aan alle Engelse ouders. "Laat je kinderen voetbal kijken", richtte de 52-jarige Duitser zich tot ouders die wellicht moeite hebben om hun kinderen op tijd in bed te krijgen.

"Er is nog genoeg school, maar het WK is er maar eens in de vier jaar", redeneerde hij. "Over vier dagen is er een hele belangrijke wedstrijd. We hebben de steun van iedereen nodig, en vooral van de kinderen", doelde Tuchel op de ontmoeting in de achtste finales van het wereldkampioenschap met gastland Mexico.

Harry Kane besliste de wedstrijd in het Atlanta Stadium tegen Congo voor de Engelsen met twee late treffers. De ploeg van Tuchel speelt in de nacht van zondag op maandag om 02.00 uur Nederlandse tijd (01.00 uur Engelse tijd) in Mexico-Stad tegen het gastland.