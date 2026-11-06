LISSABON (ANP/DPA) - Bondscoach Jorge Jesus van Portugal betreurt het dat Cristiano Ronaldo niet meer voor het nationale elftal zal uitkomen. "Het is zijn beslissing en ik moet dat accepteren, maar ik had hem graag erbij gehouden. Ik heb hem ook gevraagd beschikbaar te blijven, maar er is geen weg meer terug", vertelde Jesus op de Portugese zender Canal 11.

De 41-jarige Ronaldo maakte donderdag zijn afscheid als international bekend, na 234 interlands en 146 doelpunten. Zijn besluit volgde op een conflict met de bondscoach. Ronaldo verliet eind september de selectie, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Hij was boos op Jesus en beschuldigde hem ervan tot twee keer toe zijn woord te hebben gebroken.

Jesus benadrukte op zijn beurt de "uitzonderlijke" kwaliteiten van Ronaldo. "Hij zal voor altijd een bepalende figuur blijven voor ons nationale team, ons volk en onze geschiedenis. Ik heb een groot portret van hem in het auditorium van het bondskantoor laten hangen, zodat alle jonge spelers en zijn teamgenoten hem daar als rolmodel kunnen zien."