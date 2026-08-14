WELLINGTON (ANP) - De voetbalbond van Nieuw-Zeeland staat niet meer achter Gianni Infantino en wil een onafhankelijk onderzoek naar het omstreden plan van de voorzitter van de FIFA om een deel van de aandelen van komende WK's te verkopen aan investeerders.

Nieuw-Zeeland reageert als eerste bond uit Oceanië op de voorlopig ingetrokken plannen om het WK verder te commercialiseren. De voetbalbond van het land vindt dat Infantino de voetbalwereld verder heeft verdeeld.

Sinds de overstap van Australië naar de Aziatische confederatie AFC is Nieuw-Zeeland het invloedrijkste Oceanische lid van de FIFA. Omringende landen zijn meer afhankelijk van financiële steun van de wereldvoetbalbond en hebben zich nog niet uitgesproken.

Verkiezingen

Nederland en veel andere Europese landen hebben de steun aan Infantino ingetrokken, net als veel leden van de FIFA uit Azië en Noord- en Midden-Amerika. De Zwitser is nog wel populair in Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.

Infantino hoopt dat hij volgend jaar maart wordt herkozen als voorzitter. Hij is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen.