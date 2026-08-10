Brad Pitt heeft na zijn breuk met Angelina Jolie een korte periode gedacht aan zelfmoord. Hij zag geen uitweg meer, vertelt hij in een groot interview met het tijdschrift Esquire. Die korte periode heeft zijn perspectief op mentale gezondheid veranderd, geeft Pitt toe.

Wanneer Pitt precies kampte met de mentale problemen, vertelt hij niet. Ook de exacte reden voor zijn gedachten geeft de Amerikaanse acteur niet: "Familiezaken", zegt hij tegen Esquire. Pitt vertelt dat de pijn zo ondraaglijk was, dat het idee van zelfmoord voelde als een verlichting. Maar zijn overlevingsinstinct zorgde er direct voor dat hij niet naar de gedachten handelde.

"Ik dacht: 'Oké, nu begrijp ik het'", legt Pitt uit. "Nu begrijp ik zelfmoord, in de zin dat het een opluchting is. Het is gewoon zoeken naar verlichting van de pijn." De 62-jarige acteur vertelt dat hij verder nooit suïcidaal is geweest en eigenlijk altijd een optimist is.

Angelina Jolie vroeg in 2016 een scheiding aan met Brad Pitt. Na een lange juridische strijd werd de scheiding in 2024 afgerond.