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AEX-index voor het eerst boven 1100 punten door koerssprong ASML

15 jul , 9:14Zakelijk
anp150726078 1
ANP
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AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs heeft de AEX-index woensdag voor het eerst in de geschiedenis de 1100 puntengrens bereikt. De hoofdindex, die bestaat uit de grootste bedrijven op de Nederlandse beurs, tikte een niveau aan van 1100,94 punten. Dat is de hoogste stand ooit.
ASML was veruit de grootste stijger in de hoofdindex met een winst van ruim 6 procent dankzij goed ontvangen resultaten. De chipmachinemaker uit Veldhoven was opnieuw positiever over de omzet en winst dit jaar, na een sterk tweede kwartaal.
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