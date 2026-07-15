Scaloni vreest geen vermoeidheid in halve finale tegen Engeland

ATLANTA (ANP/AFP) - De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni maakt zich geen zorgen om vermoeidheid van zijn ploeg in de halve finale op het WK voetbal. Dat zei de 48-jarige trainer in aanloop naar de halve eindstrijd tegen Engeland in het Atlanta Stadium.

Zowel in de zestiende finales tegen WK-debutant Kaapverdië (3-2) als in de kwartfinale tegen Zwitserland (3-1) hadden de Argentijnse titelverdedigers een verlenging nodig om de wedstrijd te beslissen. In het duel in de achtste finale met Egypte werd een 2-0-achterstand pas laat goedgemaakt.

"Anderhalve maand geleden had ik genoegen genomen met een plek in de halve finale als je me dat had aangeboden, dus het maakt me niet uit hoe we hier zijn gekomen", zei Scaloni over de weg die zijn ploeg heeft afgelegd.

Politiek verleden

"Of we nu moe zijn of niet, dat maakt me niet uit. Dit is een halve finale van het WK", aldus Scaloni, die verzekerde over een fitte selectie te beschikken.

Gevraagd naar het politieke verleden tussen beide landen, waaronder de Falklandoorlog in 1982, wilde Scaloni zich vooral richten op het voetbal. "Het is gewoon een voetbalwedstrijd. Ik ga niet alles door elkaar halen, vooral niet met betrekking tot dingen die zo lang geleden zijn gebeurd," zei hij. "Het was een erg trieste periode in onze geschiedenis en we kunnen er weinig aan veranderen. Dit is een voetbalwedstrijd, meer niet."

De aftrap is woensdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd in Atlanta. De winnaar treft zondag Europees kampioen Spanje in de finale.