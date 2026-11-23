WASHINGTON (ANP) - Het bestuur van Nvidia heeft "de juiste en gepaste beslissing genomen" om Jensen Huang weer aan te stellen als topman. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd over het besluit van het Amerikaanse AI-chipbedrijf.

Huang trad onlangs terug bij Nvidia nadat meerdere affaires aan het licht waren gekomen, waaronder met een vrouw die ervan wordt verdacht een Chinese spion te zijn. Daardoor ontstonden in de Verenigde Staten zorgen dat geavanceerde producten van Nvidia ondanks exportbeperkingen in handen van China zijn gekomen. Eerder vond Trump al dat het bedrijf Huang een tweede kans zou moeten geven, wat nu dus is gebeurd.

"Het land heeft Jensens leiderschap bij Nvidia nodig om het succes en de welvaart te waarborgen, niet alleen van het bedrijf, maar ook van de Amerikaanse economie", zei Trump op Truth Social. Washington heeft volgens hem geen reden om aan te nemen dat Huangs terugkeer een risico voor de nationale veiligheid vormt.