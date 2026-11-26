AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag flink hoger gesloten. De chipbedrijven gingen omhoog, na de forse koersverliezen van de afgelopen dagen. Beleggers op de Europese beurzen volgden de opleving van techaandelen op Wall Street woensdag.

ASML, ASMI en Besi stegen donderdag tot 3,2 procent. Dinsdag en woensdag hadden de chipbedrijven op het Damrak nog last van zorgen van beleggers over de enorme investeringen van bedrijven in AI en of die wel kunnen worden terugverdiend. Woensdag wisten de aandelenbeurzen in New York de openingsverliezen echter al wat terug te dringen.

De AEX-index eindigde 1,9 procent hoger op 1083,26 punten. Woensdag sloot de hoofdindex nog 1,3 procent lager. De MidKap steeg donderdag 2,4 procent tot 1087,78. Op de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen waren plussen tot ruim 2 procent te zien.