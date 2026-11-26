De Spaanse koning heeft woensdag militairen ontvangen op het koninklijk paleis in Madrid. In de ochtend ontving Felipe een groep hoofdsergeanten en adjudanten van de drie krijgsmachtonderdelen en de Guardia Civil. Het Spaanse hof deelt op Instagram foto's van de ontmoetingen.

Later kwam een groep commandanten van troepen die deelnemen aan operaties in het buitenland bij Felipe langs. Op de foto's is te zien dat de koning als opperbevelhebber van de strijdkrachten zijn uniform van de Spaanse landmacht draagt. Rond zijn middel draagt hij een rode sjerp met gouden kwasten. Dit is het traditionele symbool voor generaals in het Spaanse leger.

Tot slot ontving de koning een groep brigadegeneraals en vlagofficieren, die onlangs zijn aangewezen om het bevel te voeren over verschillende militaire eenheden.