AMSTERDAM (ANP) - Trainer Míchel Sánchez van Ajax grijpt de thuiswedstrijd tegen FC Thun in de Conference League aan om veel andere spelers aan het werk te zien. Slechts twee van zijn basisspelers verschenen afgelopen zondag ook tegen ADO Den Haag aan de aftrap. Dat zijn Owen Wijndal en Rayane Bounida.

De Braziliaanse spits Marcos Leonardo krijgt de voorkeur boven Tolu Arokodare. Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Lucas Rosa, Youri Baas en Aaron Bouwman krijgen ook rust met het oog op de topper van zondag tegen Feyenoord in De Kuip. Marc ter Stegen, Daley Blind en Julian Brandt keren terug in de basisploeg.

Ajax heeft 6 punten na drie speelronden. FC Thun heeft vooralsnog 3 punten verzameld.

Opstelling Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Janse, Blind en Wijndal; Amrabat, Brandt en Ouazane; Bounida, Leonardo en Edvardsen.