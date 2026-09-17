AEX sluit nipt boven 1100 punten, chipfondsen bij stijgers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een kleine winst gesloten, waarbij de hoofdgraadmeter weer net boven de symbolische grens van 1100 punten eindigde. De chipfondsen stonden bij de stijgers op het Damrak. Shell ging opnieuw omlaag door de verder dalende olieprijzen.

De AEX klom 0,4 procent tot 1100,80 punten. Vorige week donderdag sloot de hoofdindex op het Damrak juist nog onder de 1100 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI klommen tot 2,5 procent. Andere winnaars in de AEX waren onder meer informatieleverancier Wolters Kluwer, verzekeraar NN Group en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore, met plussen tot 1,8 procent.

Beleggers verwerkten ook nog de renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank tegen de hoge inflatie van woensdagavond. Dat was de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan drie jaar. De meeste Fed-bestuurders verwachten dat de rente dit jaar nog een keer wordt verhoogd.

Unilever

De MidKap, de index voor middelgrote bedrijven in Amsterdam, klom 0,8 procent tot 1097,80 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,8 procent. Londen klom 1,2 procent na het besluit van de Britse centrale bank om de rente onveranderd te laten.

Unilever leverde 0,3 procent in. Het concern verkoopt zijn verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, eigenaar van Melkmeisje en Odorex. Zwitsal is vooral bekend in Nederland en België, met name van de babyverzorgingsproducten. Er werden geen financiële details over de verkoop gemeld.

Shell

Shell verloor 0,6 procent. De olieprijzen zakten tot meer dan 2 procent. Het Saudische staatsolieconcern Aramco zou binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding willen heropenen. De pijpleiding werd vorige week afgesloten na een aanval met drones.

Bij de kleinere bedrijven steeg Ferrari Group 3,7 procent dankzij goed ontvangen resultaten van het logistieke bedrijf dat het transport voor juwelen, diamanten en kunst regelt. Kendrion werd ruim 6 procent hoger gezet. De producent van elektromagnetische componenten kwam voorafgaand aan zijn beleggersdag met nieuwe doelstellingen voor de komende jaren.