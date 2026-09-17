PSV'ers Dest en Pepi in Amerikaanse selectie voor oefenduels

FAYETTEVILLE (ANP/AFP) - PSV'ers Sergiño Dest en Ricardo Pepi zijn door voetbalbondscoach Mauricio Pochettino opgenomen in de Amerikaanse selectie voor de komende vier oefenwedstrijden tegen Peru, Chili, Mexico en Canada. Ten opzichte van het voorbije wereldkampioenschap, waar de Amerikanen in eigen land in de achtste finales door België werden uitgeschakeld, zijn nog dertien spelers over.

Pochettino, die vorige maand zijn contract verlengde tot en met het WK van 2030, heeft acht tieners opgeroepen. Onder hen bevindt zich Cavan Sullivan, de 16-jarige middenvelder van Philadelphia Union die volgend jaar de overstap naar Manchester City maakt.

Enkele spelers die een belangrijke rol speelden op het WK, waaronder Christian Pulisic en Folarin Balogun, ontbreken omdat ze herstellende zijn van blessures.

"Dit is het begin van een nieuwe start voor iedereen. We kijken ernaar uit om in deze eerste wedstrijden een groep ervaren spelers te combineren met jonge talenten die over veel potentieel beschikken", aldus Pochettino.