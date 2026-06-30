Prins William staat stil bij 3-jarig bestaan Homewards

Prins William heeft dinsdag stilgestaan bij het 3-jarig bestaan van zijn organisatie Homewards. De prins van Wales was dinsdag aanwezig bij een evenement in het Tate Modern in Londen, waar de mijlpaal werd gevierd.

Homewards werd in 2023 op zes plaatsen in het Verenigd Koninkrijk gelanceerd, met als doel om in vijf jaar dakloosheid terug te dringen. In een toespraak noemde de Britse prins dakloosheid "geen individueel falen, maar een systemisch falen". "Als het systeem het probleem helpt ontstaan, kan het ook helpen het te voorkomen", zei William volgens Reuters.

De zoon van koning Charles voegde eraan toe dat er op de zes plaatsen waar Homewards actief is al veranderingen te merken zijn. Het initiatief heeft volgens hem al 250 mensen aan een baan geholpen en 73 mensen aan een woonplek geholpen.

De prins keek ook uit naar de toekomst. "De komende twee jaar draaien om te bewijzen dat wat op zes locaties werkt, in het hele land kan werken. Want als dakloosheid hier kan worden voorkomen, kan dat overal."