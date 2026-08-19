LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Aston Villa haalt Japanse WK-keeper Suzuki

19 aug , 12:25Voetbal
anp190826114 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
BIRMINGHAM (ANP) - Aston Villa heeft de Japanse keeper Zion Suzuki vastgelegd. De 28-voudig international van zijn land komt voor naar verluidt 35 miljoen euro over van het Italiaanse Parma. Suzuki (23) maakte tijdens het WK indruk met Japan, dat als tweede eindigde in de poule achter Oranje en in de zestiende finales werd uitgeschakeld door Brazilië.
De komst van Suzuki zou het vertrek van eerste doelman Emiliano Martínez kunnen versnellen. De Argentijnse international staat in de belangstelling van Italiaanse clubs.
Europa League-winnaar Aston Villa maakte ook de komst van verdediger Matteo Ruggeri bekend. De Italiaan komt over van Atlético Madrid.
loading

Loading