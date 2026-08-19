Aston Villa haalt Japanse WK-keeper Suzuki

BIRMINGHAM (ANP) - Aston Villa heeft de Japanse keeper Zion Suzuki vastgelegd. De 28-voudig international van zijn land komt voor naar verluidt 35 miljoen euro over van het Italiaanse Parma. Suzuki (23) maakte tijdens het WK indruk met Japan, dat als tweede eindigde in de poule achter Oranje en in de zestiende finales werd uitgeschakeld door Brazilië.

De komst van Suzuki zou het vertrek van eerste doelman Emiliano Martínez kunnen versnellen. De Argentijnse international staat in de belangstelling van Italiaanse clubs.

Europa League-winnaar Aston Villa maakte ook de komst van verdediger Matteo Ruggeri bekend. De Italiaan komt over van Atlético Madrid.