ZAANDAM (ANP) - De IT-problemen bij Albert Heijn en zusterketens als Etos, het Belgische Delhaize en het Amerikaanse Stop&Shop zijn nog steeds niet opgelost. Een woordvoerder van moederbedrijf Ahold Delhaize laat dinsdagochtend weten dat het concern "hard bezig" is met het oplossen van het euvel. Meer wil hij er niet over kwijt. Ook durft hij niet te zeggen wanneer mensen weer een update over de situatie kunnen verwachten.

Onder meer Albert Heijn kampt al sinds zondagmiddag met een cybersecurityincident. Om zijn IT-systemen te beschermen, zag het concern zich genoodzaakt zelf websites, apps en klantenservices van de winkels uit te schakelen. Ook worden er voorlopig geen online bestelde boodschappen bezorgd. Albert Heijn heeft ook gewaarschuwd voor lege schappen omdat verschillende distributiecentra stilligen.

Het bedrijf heeft de oorzaak van de problemen nog niet gemeld. In verschillende media wordt al wel gespeculeerd dat het om een aanval door hackers gaat, mede omdat het bedrijf zo geheimzinnig doet over de situatie.