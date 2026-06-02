Maik de Boer (65) heeft onthuld dat hij ooit dacht dat hij aids had. De stylist vertelt in de podcast Lightless Lounge van Nikkie de Jager en Wes van Os dat hij zelfs afscheid nam van het leven, omdat hij ervan overtuigd was dat hij ziek was.

De Boer, zichtbaar aangedaan, vertelt dat hij destijds verliefd was op een man met wie hij zijn eerste seksuele ervaring had. Later hoorde hij dat die man aan aids was overleden. "Toen ik daarachter kwam, dacht ik: dan heb ik het ook, dan ga ik dus dood", zegt hij.

Volgens De Boer volgde een van de zwaarste periodes uit zijn leven toen hij een aidstest moest doen. "Dat was echt mijn darkest hour. Een week lang heb ik afscheid genomen van het leven. Ik dacht: het kan niet anders dan dat ik ook aids heb."

Gezond

De stylist zegt dat hij dit verhaal nooit eerder heeft gedeeld. Uiteindelijk bleek uit de test dat hij niet besmet was. "Ik was gewoon hartstikke gezond", aldus De Boer.

Tijdens het gesprek merkt De Jager op dat veel jonge mensen zich nauwelijks kunnen voorstellen hoe groot de angst rond aids destijds was. De Boer zegt dat hij de herinnering jarenlang had weggestopt.