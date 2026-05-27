Eredivisiestadions voller dan in afgelopen 15 jaar

ZEIST (ANP) - De voetbalstadions in de Eredivisie zaten afgelopen seizoen voller dan ze in jaren hebben gezeten. Per duel zaten gemiddeld een kleine 20.000 mensen op de tribunes. Daarmee kwam de bezettingsgraad op 95 procent, de hoogste in de afgelopen vijftien jaar. Dat meldt voetbalbond KNVB in een terugblik op het seizoen.

In de 306 Eredivisiewedstrijden van afgelopen seizoen werd gemiddeld 3,2 keer per duel gescoord. Dat is meer dan in de hoogste competities van Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië en gelijk met Duitsland. Slechts tien Eredivisiewedstrijden eindigden zonder doelpunten.

Per duel waren er volgens de KNVB gemiddeld een kleine 200.000 live televisiekijkers via ESPN.