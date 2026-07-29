Al 6 miljoen Europeanen stemden over toekomstige eurobiljetten

FRANKFURT (ANP) - Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank (ECB), die aangeeft dat de teller inmiddels op 6 miljoen staat. De tien mogelijke nieuwe ontwerpen werden vorige week door president Christine Lagarde gepresenteerd. Stemmen kan nog tot 21 september.

De ECB neemt eind van het jaar een definitief besluit over de invulling van het briefgeld. In de jaren daarna komen de nieuwe ontwerpen dan in omloop.

De nieuwe eurobiljetten zijn onder te verdelen in twee thema's: Europese cultuur en rivieren en vogels. Daarbij is ook al bepaald wat bij de thema's op ieder biljet verschijnt. Bij Europese cultuur komt bijvoorbeeld componist Ludwig van Beethoven op het 10 eurobiljet. Voor het thema rivieren en vogels komt op dat biljet een ijsvogel of een rivierpoel.

Echtheidskenmerken

Het is voor het eerst sinds 2002, toen de bankbiljetten werden geïntroduceerd, dat ze helemaal opnieuw ontworpen worden. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe en verbeterde echtheidskenmerken, vertelde de bank eerder al.

Meer dan 1200 grafische ontwerpers meldden zich aan, van wie er 25 werden gevraagd om een ontwerp te maken voor een of beide thema's. Een jury bestaande uit experts heeft vervolgens tien ontwerpen geselecteerd.

Cultuur

Een van de ontwerpen is van Studio Joost Grootens uit Nederland. De studio uit Amsterdam heeft een van de ontwerpen van het thema Europese cultuur gemaakt. "Het ontwerp kan worden opgevat als een reflectie op hoe cultuur tot stand komt", is te lezen bij het ontwerp.

De huidige eurobiljetten tonen een poort aan de voorkant en een brug aan de achterkant. De bruggen aan de achterkant bestonden oorspronkelijk niet, maar zijn later nagebouwd in Spijkenisse onder de noemer 'Eurobruggen'.