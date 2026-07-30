Amazon ziet opnieuw sterke groei bij clouddivisie door AI

SEATTLE (ANP) - Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern Amazon heeft in het tweede kwartaal opnieuw sterke groei gezien bij zijn clouddivisie Amazon Web Services (AWS) door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Volgens Amazon steeg de omzet bij dat onderdeel met 37 procent tot 42,2 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. Dat is volgens Amazon de sterkste groei in achttien kwartalen.

In een toelichting zegt topman Andy Jassy dat AWS "booming" is. Amazon is net als veel andere grote techbedrijven enorme investeringen aan het doen in onder meer AI-datacenters. Dat bedrag ligt dit jaar rond de 200 miljard dollar. Het concern heeft deals gesloten met grote AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI voor dataopslag en rekenkracht.

De totale omzet nam met 20 procent toe tot 200,6 miljard dollar. Amazon boekte een hogere omzet met zijn webwinkelactiviteiten in Noord-Amerika en de rest van de wereld. Ook bij advertenties stegen de inkomsten. Het bedrijf uit Seattle verwacht voor het lopende kwartaal een omzet tussen 197 miljard en 202 miljard dollar.