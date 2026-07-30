Twente uitgeschakeld door Ferencváros, nu wacht Conference League

BOEDAPEST (ANP) - FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het donderdagavond in Boedapest 2-2.

Het Europese seizoen van Twente gaat verder in de derde voorronde van de Conference League. Daarin is FC DAC 1904 uit Slowakije op 6 en 13 augustus de tegenstander. Als de Enschedeërs die ronde doorstaan, wacht nog een play-offronde om het hoofdtoernooi te bereiken.

Ferencváros kwam halverwege de eerste helft op voorsprong uit een strafschop, die hard werd ingeschoten door Toon Raemaekers. De strafschop werd gegeven na een lichte overtreding van Thomas van den Belt. Tien minuten voor rust kwamen de Hongaren na ingrijpen van de VAR met tien man te staan. Philippe Rommens kreeg rood omdat hij op de enkel van Ramiz Zerrouki stond.

Met een man minder scoorde Ferencváros kort na rust alsnog de 2-0 via een hard laag schot van Lenny Joseph, die een week geleden ook al twee keer scoorde. Pas in de 82e minuut wisten de elf van Twente te scoren. Wout Weghorst verlengde de bal met zijn hoofd in het Hongaarse doel. Vier minuten later maakte Lucas Vennegoor of Hesselink de gelijkmaker met een fraaie kopbal.