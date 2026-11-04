Ambyergaarde wordt het slotstuk van de nieuwbouw in Amby net buiten Maastricht

Aan de groene rand van Maastricht, tussen de fruitboomgaarden van Amby, krijgt de nieuwe wijk Ambyerveld een definitieve afronding. Ambyergaarde is het laatste nieuwbouwproject in dit gebied. Met de verkoop van hoeve Bellefleur is een belangrijke stap gezet in dit nieuwbouwproject. Later volgt hoeve Mirabelle met nog eens vijf luxe appartementen. Wie interesse heeft in een woning in Ambyergaarde, kan op de website kennismaken met het concept.

Ambyergaarde sluit de nieuwe wijk Ambyerveld af

Ambyerveld ligt aan de noordoostzijde van Maastricht, in het dorpse Amby. De wijk is ruim opgezet en groen van karakter. Ambyergaarde vormt de afronding van die wijk en is het laatste stuk dat hier nog wordt gebouwd. Na Ambyergaarde komen er in Ambyerveld geen woningen meer bij. Daarmee zijn dit de allerlaatste nieuwbouwwoningen in de wijk, op de groene rand van Maastricht, tussen Kelten, de bestaande villawijk, boomgaarden en wandelroutes.

Het nieuwbouwproject bestaat uit een ensemble van twee woongebouwen, geïnspireerd op de Limburgse hoeve, met een robuuste uitstraling en een duidelijke band met erf en landschap. Hoeve Bellefleur op de zuidkavel is al in de verkoop gegaan. Hoeve Mirabelle op de noordkavel volgt daarna ter afsluiting van het nieuwbouwproject.

De realisatie van Ambyergaarde gebeurt in nauwe samenwerking met diverse partners. Ambyerveld BV ontwikkelt het project en Janssen Bouwen en Ontwikkelen verzorgt de bouw. NAMO Architecture tekent voor het ontwerp en H+N+S Landschapsarchitecten voor de inrichting van de buitenruimte. Damen Makelaardij begeleidt het verkoopproces.

Zeven luxe woningen in hoeve Bellefleur

Hoeve Bellefleur telt zeven woningen die nu in verkoop zijn vanaf 850.000 euro: zes appartementen en één erfwoning, verdeeld over drie bouwlagen. De Limburgse hoeve vormde het uitgangspunt voor het ontwerp.

“De plek in het buitengebied, grenzend aan de boomgaard, vroeg om een gebouw dat echt bij zijn landschappelijke omgeving hoort. Daarom hebben we niet gedacht vanuit een traditioneel appartementengebouw, maar vanuit de Limburgse hoeve: robuust, herkenbaar en sterk verbonden met erf en landschap. Bellefleur is daar een eigentijdse interpretatie van,” aldus architect Noud Paes van NAMO Architecture.

Voor hoeve Bellefleur zijn nog enkele woningen beschikbaar. Wie alsnog interesse heeft, kan een account aanmaken op de website van Ambyergaarde. Je krijgt bericht wanneer een passende woning beschikbaar komt.

Groots wonen, kleinschalig georganiseerd

Hoewel de woningen royaal zijn, blijft het ensemble overzichtelijk. In plaats van één groot complex wonen de bewoners in een woonhoeve, waar elke woning een eigen karakter heeft. De appartementen meten circa 124 tot 154 vierkante meter en hebben drie slaapkamers, de erfwoning circa 178 vierkante meter. Zo is erfwoning Z1 levensloopbestendig, met een inpandige garage en een eigen entree aan het erf. Appartement Z2 ligt volledig gelijkvloers op de begane grond, terwijl Z5 een eigen opgang heeft, met een optionele lift en een hoog plafond onder de kap. Alle woningen hebben buitenruimte en een eigen berging. Parkeren gebeurt op eigen terrein en er is fietsparkeren voor bewoners en bezoekers. Het erf vormt het hart van de hoeve, waar je buren vanzelf tegenkomt.

Landelijk wonen in Amby met Maastricht binnen handbereik

Ambyergaarde ligt aan de groene rand van Maastricht, tussen de fruitboomgaarden, met uitzicht op het Limburgse heuvelland. In en rond Amby vind je voorzieningen voor het dagelijks leven, van boodschappen tot zorg, sport en buurtfuncties. Voor uitgebreider winkelen, cultuur, horeca of een avond uit ligt Maastricht binnen handbereik. Met de fiets ben je in ongeveer vijftien minuten in het Maastrichtse Wyck, waarna de binnenstad kort daarna volgt. Met de auto ben je in circa vijf minuten op de A2 of de A79. Ook Maasmechelen, Luik en Aken liggen binnen 35 minuten rijden. Dat is de balans waar Ambyergaarde om draait: genoeg dichtbij om vrij te zijn, genoeg afstand om thuis rust te voelen.

Hoeve Mirabelle volgt als vervolg en afsluiting van Ambyergaarde

Na hoeve Bellefleur wordt hoeve Mirabelle gerealiseerd. Deze tweede hoeve vormt de tweede fase van Ambyergaarde en sluit het ensemble af. Mirabelle wordt een compacte hoeve op de noordkavel met vijf appartementen en is nog in ontwikkeling. Wanneer deze woningen precies in verkoop gaan, wordt later bekendgemaakt. Het ontwerp van hoeve Mirabelle is uitgewerkt in soortgelijke architectuur als hoeve Bellefleur. Paes licht die ontwerpbenadering als volgt toe:

“We nemen herkenbare elementen mee, zoals robuuste metselwerkvolumes, eenvoudige zadeldaken, poorten en bogen. Tegelijk is de woonbeleving nadrukkelijk eigentijds, open en transparant, met royale privéloggia’s, ruime plattegronden en veel aandacht voor licht en uitzicht.”