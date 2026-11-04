De Filipijnse politie heeft beelden van seksueel kindermisbruik aangetroffen op drie geheugenkaarten en een telefoon van Thomas Markle, de vervreemde vader van hertogin Meghan. Dat meldt persbureau AFP. De zoon van Markle heeft de items aan de politie overgedragen.

Volgens de politiechef is alleen de vondst van het materiaal niet genoeg om meteen conclusies te trekken. De politie zegt de spullen te onderzoeken om "vast te stellen waar deze vandaan komen, wie er verantwoordelijk is en of er Filipijnse wetten zijn geschonden".

Eerder werd in het kader van het onderzoek in Mexico een door Markle gehuurde opslag leeggehaald. Volgens de eigenaar zou de vader van de hertogin al twee jaar geen huur meer betalen voor de opslag, maar ook zijn eigendommen niet hebben weggehaald. Onder zijn bezittingen zaten volgens de autoriteiten twintig jaar oude tijdschriften uit Azië, die zijn meegenomen voor onderzoek.