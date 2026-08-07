WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe uitgebreide sancties tegen Rusland en Iran. De wet moet ook nog door het Huis van Afgevaardigden worden aangenomen voordat die definitief in werking treedt. Die behandeling kan mogelijk volgende maand al plaatsvinden.

De nieuwe wet werd aangenomen met 86 tegen 11 en moet de economische druk op Moskou verder verhogen. Ook worden er, op verzoek van president Donald Trump, uitgebreidere sancties tegen Iran getroffen. De partij van Trump, de Republikeinen, heeft een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.

Als de wet wordt aangenomen, zou Trump 100 procent importheffingen kunnen opleggen aan landen die afnemers zijn van Russische energie, zoals India, China, Japan en sommige landen van de Europese Unie.

Eerder zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky al dat hij blij zou zijn met de nieuwe sancties. Hij hoopt dat als Rusland minder inkomsten uit energie krijgt, er minder financiering is voor de oorlog tegen Oekraïne.