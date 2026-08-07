De aankomende documentaire over de band Fleetwood Mac heeft veel goeds gedaan voor de bandleden. Tijdens het maakproces is de relatie tussen Lindsey Buckingham en de rest van de band verbeterd, vertelt Buckingham in een interview met entertainmentwebsite E! News. "Ik denk dat het voor ons allemaal een circulair en helend proces is geweest", aldus de zanger en gitarist.

Ook tussen Buckingham en zijn ex Stevie Nicks gaat het goed, volgens Buckingham. "Stevie en ik praten nu vaak met elkaar."

In 2018 werd Buckingham uit de band gezet vlak voor een tour. De gitarist en de rest van de band zouden onenigheid hebben gehad over welke muziek Fleetwood Mac zou spelen. Buckingham klaagde de band aan en later dat jaar schikten de partijen.

Buckingham is naar eigen zeggen niet tevreden met wat er destijds gebeurde. "Niemand was er blij mee, maar dat is allemaal goedgekomen en uitgewerkt." Daarnaast suggereert Buckingham dat hij en Fleetwood Mac opnieuw samenwerken.

Fleetwood Mac werd opgericht in 1967 en is onder meer bekend van de nummers Albatross, Dreams en The Chain. Buckingham was verantwoordelijk voor de hit Go Your Own Way. Volgend jaar is het jubileumjaar van het succesvolle album Rumours. Volgens Buckingham wordt het een "interessant jaar".