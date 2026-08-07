Het zeilteam van koning Felipe heeft zonder de Spaanse vorst aan het roer voorlopig geen weg terug naar het podium gevonden in de strijd om de Copa del Rey. Op de vierde wedstrijddag werd de eerste race nog gewonnen, maar ging het in de tweede mis.

De Hispania, het zeiljacht van de koning, leek op de wateren rondom Mallorca goede zaken te doen in de zogeheten ORC 0-klasse toen de boot in de eerste race als eerste over de meet kwam. Daardoor keerde het team tijdelijk terug op het podium en steeg het kortstondig naar de tweede plaats in het klassement met 8,5 punt achterstand op de leidende boot. Een negende plaats in de daaropvolgende wedstrijd wierp het schip van de Spaanse marine echter weer terug naar de vierde plaats waarmee het de dag was begonnen. Zaterdag is de laatste wedstrijddag.

Felipe was er vrijdag niet bij, omdat hij verplichtingen in Colombia heeft. Hij woont daar de inauguratie van de nieuwe president bij.