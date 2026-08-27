FC Twente na verlenging naar hoofdtoernooi Conference League

BAKOE (ANP) - FC Twente heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De Enschedeërs wonnen in de play-offs in Azerbeidzjan na verlenging met 4-1 van FK Qarabağ. FC Twente had de thuiswedstrijd vorige week met 1-0 verloren.

FC Twente was aangewezen op de play-offs van de Conference League, nadat de club eind juli in de Europa League werd uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. In de derde voorronde van de Conference League was FC Twente te sterk voor FC DAC 1904 uit Slowakije.