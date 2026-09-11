AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is vrijdag met winst gesloten, na de verliezen van eerder deze week. De handel op de Amsterdamse aandelenbeurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen. Verder ging de aandacht van beleggers uit naar cijfers over de Amerikaanse inflatie.

De olieprijzen zakten tot bijna 3 procent. De prijs van Brent, olie uit Europa en het Midden-Oosten, daalde tot onder de 105 dollar per vat. Donderdag steeg Brent met nog ruim 6 procent tot bijna 108 dollar per vat. De prijs van Brentolie is dit jaar bijna 80 procent gestegen, maar staat nog altijd onder de piek van 126 dollar per vat die in april werd bereikt.

De AEX ging met een plus van 0,5 procent op 1098,76 punten het weekend in. Daarmee bleef de hoofdindex onder de symbolische grens van 1100 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1085,42 punten. Op de beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt werden winsten tot 0,8 procent op de koersenborden gezet.

De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4 procent ten opzichte van een maand eerder, zoals was verwacht. Door de hoge inflatie is de kans toegenomen dat de Amerikaanse centrale bank volgende week de rente gaat verhogen. De Europese Centrale Bank (ECB) kwam donderdag nog met de tweede renteverhoging van dit jaar om de inflatie te bestrijden.

Muziekconcern Universal Music Group (UMG) nam de leiding in de AEX met een winst van meer dan 4 procent, gevolgd door chiptoeleverancier Besi en ABN AMRO, die 2,8 procent wonnen. Shell stond eveneens bij de stijgers met een plus van 0,5 procent, ondanks de dalende olieprijzen. Chemicaliëndistributeur IMCD sloot de rij bij de hoofdfondsen met een daling van 1,3 procent.

In de MidKap waren de bouwers BAM en Heijmans koplopers met stijgingen tot 4,3 procent. Het in Amsterdam genoteerde Tsjechische defensiebedrijf CSG was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een min van 4,8 procent. Speciaalchemiebedrijf Corbion daalde ruim 2 procent. Een dag eerder werd Corbion nog 3,8 procent duurder dankzij een positief analistenrapport.