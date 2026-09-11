De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd, melden Amerikaanse media vrijdag.

"We moeten nog besluiten wat de definitieve naam wordt", aldus een verklaring van de autoriteiten. "Maar we komen met een nieuwe naam waarin de herinnering aan en nalatenschap van Dolly Parton zal worden uitgedragen."

De gouverneur van de staat Tennessee en de luchthaven hadden eind augustus al gemeld dat er een plan lag om Parton op deze manier te eren. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen.

De populaire zangeres, bekend van hits als Jolene en I will always love you, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.