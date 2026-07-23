Jon van Eerd boos om roekeloos gedrag in gebied met bosbranden

Jon van Eerd is dankbaar voor de "vele berichtjes van bezorgdheid" na het uitbreken van een bosbrand dicht bij zijn huis in Frankrijk. De bosbrand brak dinsdagmiddag uit in het buurdorp van de theatermaker. In een nieuwe update op Instagram veroordeelt Van Eerd de mensen die onzorgvuldig omgaan met het risico op nieuwe branden.

Volgens Van Eerd is de brand donderdag "grotendeels onder controle". "Maar vanmiddag gaat de Mistral waaien en dan kan het weer aanwakkeren", zo spreekt hij zijn zorgen uit. "Er is veel bosterrein verloren gegaan. Talloze dieren konden niet ontsnappen. Mensen werden geëvacueerd en hebben de nacht in de auto doorgebracht. Een aantal is hun huis kwijtgeraakt."

De 65-jarige theatermaker maakt zich daarbij zorgen om roekeloos gedrag in het risicogebied. "Nog steeds zie ik idioten brandende peuken uit de auto gooien, barbecueën (in het bos!) en lege flessen in de berm. Het is verschrikkelijk!"

"Maar langzamerhand komt het leven weer op gang", stelt Van Eerd zijn volgers gerust. "Wij zijn veilig en dankbaar dat we de dans zijn ontsprongen. Onze harten gaan uit naar iedereen die door deze ramp geraakt is."