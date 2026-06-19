Anonieme OV-chipkaart vanaf juli niet meer te koop

AMERSFOORT (ANP) - Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De inmiddels technisch verouderde chipkaart wordt geleidelijk aan overbodig, nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen in- en uitchecken bij de bus, tram, metro of trein.

De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar, meldt de uitgever van de kaarten Translink. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig als betaalmiddel in het openbaar vervoer.

Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Voor ritten op het normale tarief, waarvoor de anonieme OV-chipkaart veel werd gebruikt, is dat bijna 60 procent. "Die ontwikkeling ging zoals voorzien ten koste van de verkoop van de anonieme OV-chipkaart", legt Translink uit.

Eind vorig jaar waren er ruim 4 miljoen geldige anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat is ruim 1 miljoen minder dan in 2024.