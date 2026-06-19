Märtha Louise liket bericht van Nora Haukland over Høiby

De Noorse prinses Märtha Louise heeft een bericht van Nora Haukland geliket over de zaak rond diens ex-vriend Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Onder het bericht van de Noorse influencer is te zien dat de prinses met haar persoonlijke account @iam_marthalouise een like heeft achtergelaten.

Høiby kreeg deze week een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd, onder meer voor twee verkrachtingen en het mishandelen van Haukland. Hij gaat in hoger beroep. Haukland toonde zich in haar bericht op Instagram strijdbaar en stelde dat zij klaar is voor het hoger beroep in de zaak rond haar ex-vriend.

De like van de prinses is enigszins opvallend te noemen. Het Noorse hof stelde eerder geen commentaar te geven op de veroordeling van Høiby. Ook gedurende de behandeling van de zaak eerder dit jaar onthield het paleis zich van commentaar.

De 54-jarige Märtha Louise, dochter van koning Harald en koningin Sonja, ligt al langere tijd niet lekker binnen het Noorse koningshuis. De prinses kreeg in het verleden kritiek om haar relatie met haar man Durek Verrett, een zelfbenoemd sjamaan. Ook legde zij in 2022 haar officiële functies voor het koningshuis neer, om meer onderscheid te maken met haar eigen zakelijke activiteiten. Vorig jaar liet kroonprins Haakon zich nog kritisch uit over de documentaire over het huwelijk van Märtha Louise en Verrett die op Netflix verscheen.