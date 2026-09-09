CUPERTINO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Apple heeft woensdag zijn langverwachte, eerste opvouwbare iPhone onthuld. Daarmee betreedt het Amerikaanse techconcern een nichesegment van toestellen waar Aziatische concurrenten zich al langer op richten.

De opvouwbare smartphone van Apple, de iPhone Duo, werd onthuld tijdens het lanceringsevenement op het hoofdkantoor in Californië. De goedkoopste versie kost 1999 dollar, omgerekend zo'n 1718 euro.

Het is de eerste grote techpresentatie van het bedrijf met John Ternus aan het hoofd. Hij trad op 1 september aan als opvolger van Tim Cook, die in april zijn vertrek aankondigde. Met de Duo krijgt de iPhone de grootste aanpassing aan zijn ontwerp sinds de introductie van de Apple-smartphone.

Andere merken

Het Zuid-Koreaanse Samsung en Chinese concurrenten verkopen al jaren vouwbare telefoons, die goed zijn voor maar enkele procenten van de totale smartphonemarkt.

Samsung Electronics onthulde in juli de Galaxy Z Fold8. Eerder deze week kwamen de Chinese smartphonefabrikanten Huawei en Xiaomi ook al met nieuwe opvouwbare telefoons.