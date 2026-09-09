Nieuwe iPhone op komst: steeds meer Nederlanders kiezen voor een abonnement

De lancering van een nieuwe iPhone is voor veel consumenten hét
moment om na te denken over hun volgende smartphone. Met de komst van
de iPhone 18 staat de jaarlijkse upgradecyclus opnieuw volop in de
belangstelling. Toch betekent een nieuw model niet automatisch dat
iedereen direct naar de winkel hoeft. Tegelijkertijd verandert de
manier waarop Nederlanders hun smartphone aanschaffen. Waar een
telefoon vroeger vaak in één keer werd afgerekend, is een iPhone
met abonnement inmiddels voor veel consumenten
een vanzelfsprekende optie.
Niet iedereen wil een groot
bedrag in één keer betalen
Een belangrijke reden voor de populariteit van abonnementen is de
manier waarop de kosten worden verdeeld. In plaats van honderden
euro's in één keer neer te leggen, betalen consumenten maandelijks
voor hun toestel en mobiele diensten. Dat kan de overstap naar een
nieuw model toegankelijker maken. Zeker bij de introductie van een
duurder toestel kan het aantrekkelijk zijn om de kosten over een
langere periode te spreiden.
De introductie van een nieuw toestel is bovendien een logisch moment
om verschillende mogelijkheden naast elkaar te leggen. Wie
bijvoorbeeld geïnteresseerd is in de iPhone
18 van Odido
, kan kijken naar de combinatie van
toestel, databundel en maandelijkse kosten. Daarbij spelen niet
alleen de prijs, maar ook het gewenste mobiele gebruik en de looptijd
van het abonnement een rol.
Meer aandacht voor wat een
telefoon daadwerkelijk biedt
De tijd dat consumenten uitsluitend naar het nieuwste model keken,
lijkt bovendien voorbij. Een nieuwe smartphone moet steeds
duidelijker meerwaarde bieden ten opzichte van het huidige toestel.
Een betere camera, langere batterijduur, snellere prestaties of
nieuwe functies kunnen redenen zijn om te upgraden. Voor andere
gebruikers is het juist aantrekkelijker om nog een jaar of langer met
hun huidige telefoon te doen.
Dat maakt de keuze voor een nieuw toestel persoonlijker. Iemand die
zijn smartphone vooral gebruikt voor berichten, navigatie en sociale
media heeft mogelijk minder behoefte aan de nieuwste functies dan
iemand die veel foto's en video's maakt of zijn telefoon intensief
voor werk gebruikt.
Abonnement als onderdeel
van de keuze
Ook het abonnement zelf speelt een steeds grotere rol bij de
aanschaf. Consumenten kijken niet alleen naar het toestel, maar naar
het totale plaatje. Hoeveel data is nodig? Hoeveel belminuten worden
gebruikt? Is een onbeperkte bundel interessant? En hoe lang wil
iemand aan een abonnement vastzitten?
Door die vragen vooraf te beantwoorden, wordt het eenvoudiger om te
bepalen welke combinatie het beste aansluit bij het eigen gebruik.
Een lagere maandprijs kan bijvoorbeeld aantrekkelijk lijken, maar een
grotere databundel kan voor een intensieve gebruiker uiteindelijk
belangrijker zijn.
De lancering als moment om
opnieuw te vergelijken
De komst van een nieuwe iPhone zorgt daarmee niet alleen voor
aandacht voor het nieuwste toestel, maar ook voor een bredere
discussie over smartphoneaankopen. Wie toe is aan vervanging, doet er
goed aan verschillende opties met elkaar te vergelijken. Niet alleen
de specificaties van het toestel, maar ook de manier waarop de
aankoop wordt betaald en het bijbehorende abonnement verdienen
aandacht.
Zo kan de jaarlijkse iPhone-lancering voor consumenten een goed
moment zijn om opnieuw te kijken naar hun mobiele abonnement. Soms is
overstappen naar een nieuw toestel logisch, terwijl langer
doorgebruiken financieel aantrekkelijker kan zijn. De beste keuze
hangt uiteindelijk vooral af van het gebruik, het budget en de
verwachtingen van de gebruiker.