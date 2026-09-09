STUTTGART (ANP) - Aan de hand van Ermedin Demirović heeft VfB Stuttgart de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. In de Zuid-Duitse stad werd het Noorse Viking FK met 3-1 verslagen.

Demirović opende de score in de 20e minuut en was in het kwartier erop nog twee keer trefzeker. Zlatko Tripić zorgde nog voor de 1-1. Ramon Hendriks viel in de tweede helft in bij Stuttgart. Romano Postema bleef bij Viking op de bank.

PSV speelt in het hoofdtoernooi tegen zowel Stuttgart als Viking. Feyenoord treft alleen de Noorse club.