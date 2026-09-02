NIEUWEGEIN (ANP) - Arbodienstverlener Arbo Unie verwacht dat in september het aantal ziekmeldingen van werknemers zeer sterk zal stijgen. Volgens een analyse van Arbo Unie over de jaren 2020 tot en met 2025 ligt het aantal ziekmeldingen in september gemiddeld 69 procent hoger dan in augustus. September is volgens de arbodienst het punt waarop het verzuimseizoen begint.

Arbo Unie zegt dat het niet simpelweg een motivatieprobleem is. "De stijging na de zomer betekent niet dat werknemers massaal geen zin hebben om weer aan het werk te gaan. Vanaf september neemt in veel organisaties de drukte weer toe en komen mensen opnieuw meer met elkaar in contact. Tegelijk begint de periode waarin verkoudheid en griep een grotere rol gaan spelen. Die combinatie kan verklaren waarom het aantal ziekmeldingen na de zomer zo duidelijk oploopt", zegt bedrijfsarts Corné Roelen bij Arbo Unie.

De meeste ziekmeldingen in september zijn van korte duur. Bijna driekwart duurt minder dan een week en de doorsnee verzuimduur is vier dagen, aldus Arbo Unie.