Lhbti-belangenorganisatie COC roept Donny Roelvink op om afstand te nemen van zijn negatieve uitlatingen over de queer gemeenschap. Een woordvoerder van het COC zegt woensdag tegen het ANP dat Roelvink "zijn verantwoordelijkheid moet pakken als bekende Nederlander en de Pride niet belachelijk maakt, maar juist steunt en zich verdiept in de problemen van de roze gemeenschap."

Roelvink zat maandag in de talkshow Renze om te praten over uitspraken die hij gedaan had in de podcast Grensloos Gebabbel. Hierin zei Roelvink onder meer dat hij niet wil dat zijn vriendin een mannelijke personal trainer heeft, omdat dat afbreuk zou doen aan zijn eigen mannelijkheid. Daarnaast zei Roelvink dat hij bezoekers van de Pride "gekkies" vond.

Royaltyverslaggever Jeroen Snel zei dinsdag in RTL Boulevard dat hij het gek vond dat Renze Roelvink hierover niet ondervroeg: "Ik vond het kwetsend. Ik vind het jammer dat hij daar geen verantwoording over hoefde af te leggen." Snel is van plan om Donny een volgende keer te vragen naar zijn standpunt. Roelvink is, net als Snel, met regelmaat te zien in RTL Boulevard.

Roze in Blauw

"Het is onbegrijpelijk dat Donny Roelvink zich niet expliciet uitspreekt tegen discriminatie en vóór het recht om jezelf te zijn", stelt een woordvoerder van het COC. "De Pride is een feest waar we vieren dat je jezelf mag zijn en een protest tegen het toenemende geweld en discriminatie tegen een grote groep Nederlanders. Het zou Donny sieren als hij zich daar serieus in verdiept: ga eens meelopen met Roze in Blauw, laat je eens bijpraten over hoe heftig het geweld tegen lhbti's is."

Donny Roelvink was woensdag vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.