sombr geeft op 1 juni een extra concert in de Ziggo Dome. Eerder werd bekend dat de Amerikaanse zanger ook op 31 mei optreedt in de Amsterdamse concertzaal. Vanwege een grote vraag naar kaarten is daar nu een extra show aan toegevoegd, meldt concertorganisator MOJO woensdag.

De optredens in Nederland zijn onderdeel van de Europese You Are The Reason Tour. De 21-jarige artiest doet tijdens de tour onder meer Oslo, Stockholm, Parijs, Berlijn en Londen aan. De kaartverkoop voor de shows in Amsterdam start aanstaande vrijdag.

sombr, wiens echte naam Shane Boose is, brak in 2025 internationaal door met Back to Friends. Daarna volgde zijn debuutalbum I Barely Know Her, met nummers als Undressed en 12 to 12.