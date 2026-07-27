ASML, Besi en ASMI onderuit na bericht over Chinese chipmachines

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI gingen maandag in de laatste handelsuren stevig onderuit op het Damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is bepaalde geavanceerde chipmachines op grote schaal te gaan produceren. Volgens technieuwssite The Information gaat het om machines die werken met zogeheten deep ultraviolet (DUV) immersielithografie. Naar verluidt zullen de machines geleverd worden aan meerdere Chinese chipfabrikanten.

De Chinese machines lopen qua prestaties en betrouwbaarheid echter nog achter en moeten verder worden getest voordat massaproductie mogelijk is, zeggen bronnen tegen het techmedium. De voorsprong van het Nederlandse ASML blijft voorlopig dan ook intact.

Toch eindigde het aandeel ASML 8,5 procent lager, op het laagste niveau sinds begin juni. Branchegenoot Besi ging zelfs bijna 10 procent omlaag, goed voor de laatste plek in de AEX. De laatste keer dat Besi zo laag stond was begin april. ASMI werd ruim 7 procent minder waard. De hoofdindex zelf verloor 0,8 procent op 1081,13 punten.

Olieprijzen

De MidKap eindigde een fractie hoger. De index voor middelgrote bedrijven in Amsterdam sloot op 1090,97 punten. Op de aandelenmarkten in Londen, Parijs en Frankfurt stonden winsten tot 1,7 procent op de koersenborden.

De aandacht van beleggers bleef verder uitgaan naar het Midden-Oosten. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran.

Air France-KLM

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 6,5 procent tot 83,51 dollar en Brentolie werd 7,3 procent goedkoper op 89,72 dollar per vat. Vorige week steeg de prijs van Brent nog tot meer dan 100 dollar per vat. Shell zakte maandag 1,1 procent en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore ging 3,7 procent omlaag. Het Britse olie- en gasconcern BP daalde 2,6 procent in Londen en het Franse TotalEnergies werd 1,8 procent lager gezet in Parijs.

In de MidKap profiteerde Air France-KLM met een plus van 1,3 procent juist van de lagere olieprijzen, omdat luchtvaartmaatschappijen gevoelig zijn voor hoge brandstofkosten.