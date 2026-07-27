Pathé komt in nacht en ochtend met extra vertoningen The Odyssey

Bioscoopketen Pathé gaat de komende weken in de nacht en ochtend in IMAX-zalen extra voorstellingen van de film The Odyssey vertonen. Zo staan op dit moment in Pathé Arena in Amsterdam op 7 en 8 augustus twee vertoningen om 08.00 uur in de ochtend gepland en organiseert Pathé Schouwburgplein in Rotterdam de komende weekenden om 23.30 uur extra nachtvertoningen van de film.

Het is volgens een woordvoerder van Pathé voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf dat in Nederland zo structureel extra vertoningen in de nacht en ochtend worden geprogrammeerd om aan de grote vraag naar kaarten te kunnen voldoen. "De belangstelling voor The Odyssey blijft ongekend groot", aldus de zegsman. Pathé volgt hiermee onder meer bioscopen in grote steden in de VS, die door het grote succes van de film in IMAX-zalen ook al nachtelijke vertoningen organiseren.

The Odyssey gaat over de lange reis die de Griekse legerleider Odysseus naar huis maakte na de val van Troje. De hoofdrollen worden gespeeld door Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway. Regisseur Christopher Nolan heeft de film gedraaid op het speciale IMAX-formaat, wat betekent dat de beelden het beste tot hun recht komen op een enorm scherm in zo'n speciale zaal. Nederland heeft tien van dit soort zalen: zeven van Pathé en drie van Kinepolis.

Unieke bezettingsgraad

De tien zalen van beide concerns waren de afgelopen twee weken doorlopend uitverkocht. "Deze bezettingsgraad hebben we nog nooit eerder gezien in onze IMAX-zalen", aldus Pathé. Ook Kinepolis zegt maandag "te bekijken waar er mogelijkheden zijn de huidige programmering uit te breiden, zodat zoveel mogelijk bezoekers de film kunnen zien."

Ondanks het beperkte aantal IMAX-zalen, verkoopt Pathé op dit moment een op de drie kaartjes voor The Odyssey in heel Nederland voor een IMAX-vertoning. Het concern verwacht dinsdag de 100.000e bezoeker van The Odyssey in een IMAX-zaal te ontvangen. In de voorverkoop zijn voor de komende weken al meer dan 75.000 tickets verkocht. Pathé verwacht The Odyssey "zeker tot in september" in IMAX te blijven vertonen.

De eerstvolgende grote bioscoopfilm die uitkomt, is Spider-Man: Brand New Day, die woensdag in première gaat. Maar deze film draait niet in de IMAX-zalen. Wél wordt Spider-Man vertoond in 4DX, Screen X en Dolby, alle andere speciale zalen van Pathé. Ook voor Spider-Man zijn overigens in de voorverkoop al bijna 90.000 tickets verkocht.