Minister: Markle mogelijk zedendelinquent van ergste soort

Alles wijst er op dit moment op dat Thomas Markle, de vader van Meghan, mogelijk "een zedendelinquent van de ergste soort" is. Dat zegt Jonvic Remulla, de Filipijnse minister van Binnenlandse Zaken, tegen de Britse krant The Guardian. Volgens hem zal een volledig forensisch onderzoek "uitsluitsel geven".

"We willen zeker zijn voordat we de bevindingen naar buiten brengen", vervolgt Remulla. Hij verwacht de resultaten van het onderzoek "over een week".

Afgelopen week werd bekend dat de autoriteiten op de Filipijnen een onderzoek zijn begonnen naar Markle, de 82-jarige schoonvader van de Britse prins Harry. Zijn zoon deed vorige week aangifte van een vermoedelijke vondst van een verzameling beelden van seksueel kindermisbruik. Remulla bevestigde later dat de politie in het voormalige huis van Markle gegevensdragers in beslag heeft genomen. Het gaat volgens The Sun om "honderden, zo niet duizenden" beelden.

'Walgelijke leugens'

Markle ontkende eerder tegenover de Daily Mail dat hij dergelijke beelden in zijn bezit had. Hij noemde het "walgelijke leugens".

Meghan, die sinds haar bruiloft met Harry in 2018 vervreemd raakte van haar vader, stelde zaterdag in een verklaring "zeer ontdaan" te zijn door de aantijgingen. Ze verklaarde ook dat ze al jaren geleden door de Britse politie was geïnformeerd over vermeend strafbaar gedrag van Markle. De politie bevestigde die lezing tegenover Britse media en dat ze de informatie desondanks niet hadden doorgegeven aan andere opsporingsinstanties.