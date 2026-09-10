BERLIJN (ANP) - De president van de Duitse centrale bank, Joachim Nagel, maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal-rechts in zijn land. Enkele dagen na de verkiezingsoverwinning van de uiterst rechtse Alternative für Deutschland in deelstaat Saksen-Anhalt waarschuwde hij dat anti-immigratieretoriek ook voor economische tegenwind kan zorgen.

"Ja ik ben bezorgd. Wat zegt dit over ons land, over onze maatschappij, over de waarden die we delen?", reageerde hij op een vraag over uiterst rechts tijdens de persconferentie van de ECB over het rentebesluit.

"Sommige concepten gaan in economisch opzicht ook tegen onze eigen belangen in. Helpt dit om buitenlandse investeerders naar dit land te halen? Absoluut niet. Ze zullen ervan terugdeinzen om hier zaken te doen. Dus ja, ik maak me zorgen", besloot de Bundesbank-president.

De AfD pleit onder andere voor het uitzetten van mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast heeft de partij pro-Russische standpunten. De afdeling in Saksen-Anhalt is aangemerkt als rechts-extremistisch.