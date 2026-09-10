Prinses Catherine heeft donderdag onverwachts haar man prins William vergezeld tijdens een bezoek in Liverpool. De prins en prinses van Wales waren bij een evenement waar de sportsector werd opgeroepen om zelfdodingen te helpen voorkomen.

William en Catherine lanceerden in het stadion van voetbalclub Everton het project On Your Side. Dat heeft als doel om mensen aan te moedigen "moeilijke gesprekken" aan te gaan met vrienden of kennissen die mogelijk worstelen met hun mentale gezondheid. Het initiatief biedt onder meer praktische hulp voor mensen die zich zorgen maken of zich ongemakkelijk voelen over wat ze tegen iemand moeten zeggen als ze zich zorgen maken over iemands welzijn.

Er is ook een filmpje gelanceerd ter promotie van de campagne. Daarin zijn onder anderen voetballer Harry Kane en Formule 1-coureur George Russell te zien. In het filmpje is ook de stem van William te horen. "Je hoeft geen expert te zijn om iemand te steunen die het moeilijk heeft. Je hoeft alleen maar de moed te vinden om het gesprek aan te gaan", zegt de prins.

William maakt zich al langere tijd hard voor mentale gezondheid en het voorkomen van zelfdodingen. Vorig jaar lanceerde zijn stichting het National Suicide Prevention Network.