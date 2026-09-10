André Hazes heeft alle geplande optredens uit zijn agenda gehaald omdat hij kampt met stemproblemen. Dat meldt de zanger in een verklaring op Instagram. Hazes heeft hierover een gesprek gehad met onder meer een kno-arts en logopedisten, waaruit is gebleken dat hij zijn stem te lang op een verkeerde manier heeft gebruikt. Volgens het statement moet hij "zijn stem daarom verplicht rust geven".

Hazes laat weten dat hij de situatie "ontzettend balen" vindt. "Tegelijkertijd loop ik hier al enige tijd mee en kan en wil ik er niet meer omheen. Als ik nu niet naar mijn lichaam en de mensen om mij heen luister, kan ik mijn stem blijvend beschadigen. Dat risico wil ik niet nemen", aldus de 32-jarige zanger.

Daarnaast laat hij weten dat het verder goed gaat met hem. "Ik ben heel gelukkig en heb ontzettend veel plezier in alle andere dingen die ik doe." Ook wil Hazes ondanks de situatie positief blijven. "Hoe moeilijk dit besluit ook is, ik probeer in ieder negatief ding iets positiefs te vinden. Dat doe ik hierin dus ook."

Het management van Hazes maakte half augustus bekend dat hij twee maanden niet zou optreden vanwege stemproblemen. Even daarvoor kreeg hij kritiek op sociale media vanwege beelden die gemaakt waren tijdens een optreden waar zijn stem niet al te zuiver klonk.