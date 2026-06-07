Banco BPM wil fuseren met oudste bank ter wereld

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - De grotere Italiaanse bank Banco BPM heeft aan rivaal Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, een fusie tussen gelijken voorgesteld. Als dit tot een samenvoeging leidt, zou dat de op een na grootste bankgroep van Italië opleveren, met een beurswaarde van meer dan 50 miljard euro.

Banco BPM uit Milaan liet zondag weten dat zijn bestuur unaniem heeft ingestemd met het versturen van een brief aan Monte dei Paschi. Daarin spreekt het concern de interesse uit om onderhandelingen te starten over een samenvoeging. Financiële details van het voorstel zijn niet naar buiten gebracht.

De stap is de nieuwste wending in een ware consolidatiegolf in de Italiaanse bankensector, waarbij banken naar meer schaalgrootte streven om de winstgevendheid te vergroten. Het uit 1472 stammende Monte dei Paschi nam zelf Mediobanca over, Banco BPM verwierf vermogensbeheerder Anima en UniCredit probeerde tevergeefs Banco BPM in te lijven. Inmiddels is UniCredit bezig met het vergroten van zijn belang in de Duitse Commerzbank.