LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Handballers Volendam grijpen eerste landstitel sinds 2013

07 jun , 16:26Sport
anp070626100 1
ANP
AALSMEER (ANP) - De handballers van Volendam hebben voor het eerst sinds 2013 de landstitel veroverd. De ploeg was na strafworpen te sterk voor Aalsmeer in het tweede play-offduel om de titel.
Volendam won een week geleden de eerste wedstrijd (30-28). In het tweede duel leek Aalsmeer bij een stand van 28-25 af te stevenen op titelprolongatie, maar met vijf seconden op de klok bracht Volendam de score naar 28-26 en kwam het in sporthal De Bloemhof aan op penalty's. Volendam-doelman Mirddyn Tol wist daarin twee pogingen van Aalsmeer te stoppen.
De Volendamse handballers wonnen aan het begin van dit speeljaar ook al de Supercup door Aalsmeer te verslaan.
loading

Loading