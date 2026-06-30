Ajax neemt Braziliaanse linksback Henrique over van AS Monaco

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse linksback Caio Henrique. Hij komt over van de Franse club AS Monaco. De Amsterdamse club meldt in een persbericht dat de 28-jarige speler een contract heeft getekend van vier jaar, tot medio 2030.

Henrique begon in de jeugd van Santos in Brazilië en maakte zijn profdebuut in 2016 bij Atlético Madrid in Spanje, dat hem achtereenvolgens verhuurde aan de Braziliaanse clubs Paraná, Fluminense en Grêmio. In augustus 2020 maakte de vleugelverdediger de definitieve overstap naar AS Monaco, waar hij jarenlang een vaste waarde was en meer dan tweehonderd duels speelde. Henrique speelde ook interlands voor Brazilië, maar maakt geen deel uit van de huidige WK-selectie.

"We zijn blij met de komst van Caio", zegt technisch directeur Jordi Cruijff. "We hebben lange tijd gewerkt aan zijn komst en het is mooi dat het gelukt is. Hij is een speler die veel ervaring en leiderschap met zich meebrengt. Met zijn kwaliteiten is hij een waardevolle aanvulling die er direct kan staan."